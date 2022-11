Velório de 'Isabel do Vôlei' ocorre nesta quinta-feira (17) no Rio de Janeiro

A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado terá o corpo velado e cremado nesta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro. Conhecida como 'Isabel do vôlei', ela morreu na manhã desta quarta-feira (16), em São Paulo.

O velório está marcado para 11h, na capela histórica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Bairro Caju, na capital carioca.

A cremação deve ocorrer após cerimônia de despedida reservada à família. As informações foram compartilhadas por Pedro Solberg, atleta e filho da ex-jogadora.

Legenda: Velório de Isabel Salgado ocorre no Crematório e Cemitério da Penitência Foto: Reprodução/Instagram

Isabel morreu aos 62 anos, por síndrome aguda respiratória do adulto (SARA). Ela chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês.

Grande nome do vôlei

Nascida no Rio de Janeiro, Maria Isabel Barroso Salgado é um dos maiores nomes do vôlei do Brasil. A ex-jogadora foi revelada pelo Flamengo e foi a primeira atleta do país a atuar na Europa. Em 2016, carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio.

Isabel do vôlei disputou as Olimpíadas de Moscou (1980) e Los Angeles (1984) e foi campeã mundial em 1994 em Miami. Após se aposentar como jogadora, passou a atuar como técnica. Ela é mãe dos também atletas Pilar, Maria Clara, Pedro e Carol Solberg.

A ex-atleta havia sido recentemente nomeada para a pasta de Esporte do governo de transição do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva. Isabel chegou a participar de reunião virtual do grupo, mas foi internada após passar mal na segunda-feira.