Vélez Sarsfield x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo começa a decidir nesta quarta-feira (31), uma vaga na final da Taça Libertadores da América. O Rubro-Negro carioca enfrenta o Vélez Sarsfield, da Argentina às 21h30 (horário de Brasília) pelo jogo de ida, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG).

O jogo de volta será no dia 7 de setembro, às 21h30, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Momento

Para chegar até as semifinais, o Fla eliminou o Corinthians, enquanto o time argentino passou pelo Talleres/ARG. A equipe de Dorival Júnior vive bom momento na temporada e está invicta há 14 partidas, sonhando também com os títulos da Série A do Brasileiro e Copa do Brasil.

Já o Vélez, não ganha há 12 rodadas e ocupa a vice-lanterna do Campeonato Argentino, pois tem priorizado a Libertadores e não corre risco de rebaixamento. A queda de divisão é feita pela média de pontos das últimas três temporadas, e pelo critério, o time de Liniers é o 6º melhor do país.



ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITE PARA O JOGO

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VÉLEZ SARSFIELD

Hoyos; Jara, Matías de los Santos, Gómez e Ortega; Garayalde, Cáseres, Orellano, Bou e Janson; Pratto. Técnico: Alexander Medina

FLAMENGO

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabi. Técnico: Dorival Júnior

FICHA TÉCNICA



Vélez Sarsfield x Flamengo

​

Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires (ARG)

Data e horário: 31 de agosto de 2022, às 21h30

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)