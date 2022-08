Vélez Sarsfield é acusado de sabotar gramado antes do jogo contra o Flamengo, diz jornal argentino

O duelo entre Vélez Sarsfield e Flamengo, nesta quarta-feira (31), pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores, já começou agitado antes mesmo da bola rolar. O time argentino está sendo acusado de ter prejudicado o gramado do estádio José Amalfitani de propósito para dificultar o jogo do Flamengo. Segundo a imprensa argentina, o gramado está queimado e em péssimas condições para o jogo.

A suspeita foi lançada porque nos jogos anteriores, contra o River Plate e Talleres, ele estava em perfeito estado. Segunda a "TyC Sports", a versão oficial é de que o Vélez não conseguiu o fertilizante importado que normalmente utilizava, e o novo queimou o gramado.

O Flamengo ainda não se posicionou sobre o episódio. Os jogadores do time carioca só terão contato com o campo do Amalfitani perto da hora do jogo. O treinamento que antecede a partida foi realizado no CT do Boca Juniors.

Desfalques e escalação

O time carioca vai para o duelo sem Marinho, que apresentou quaro de febre. Além dele, Rodrigo Caio se recupera de um problema no joelho. Bruno Henrique realizou cirurgia no joelho e volta a atuar somente em 2023.

Diagnosticado com hepatite, David Luiz ainda é dúvida para o duelo. O zagueiro está bem, seguiu com a delegação para a Argentina, mas será observado até a hora do jogo. Ele e Léo Pereira também estão pendurados, com dois cartões amarelos.