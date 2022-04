Vélez-ARG x Bragantino: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Bragantino vai em busca da segunda vitória na Libertadores. A equipe brasileira enfrenta o Vélez Sarsfield em Buenos Aires, no Estádio José Amalfitani. A partida será nesta quinta-feira (14), às 21 horas.

As equipes estão em situações diferentes na tabela. Enquanto o Braga venceu o Nacional-UR (2 a 0), o time argentino tenta se recuperar após goleada por 4 a 1 do Estudiantes.

O Massa Bruta não vai contar com Artur, que continua no DM. A equipe vem de empate na estreia do Brasileiro, quando encarou o Juventude e ficou no 2 a 2.

O time comandado por Júlio Vaccari não terá Lautaro Giannetti, que sofreu lesão no joelho. No Campeonato Argentino, o Vélez também vem de empate. A equipe ficou no 0 a 0 com o Boca Juniors.

ONDE ASSISTIR

Facebook Watch e ESPN.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Damián Fernández (Matías de los Santos), Valentín Gómez e Francisco Ortega; José Florentín, Santiago Cáseres e Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto e Lucas Janson. Técnico: Julio Vaccari

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Bragantino

Data e hora:

Local: