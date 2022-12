Veja técnicos de seleções que estão desempregados após Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo do Catar chegou ao final para 24 das 32 seleções participantes. Apenas Argentina, Brasil, Croácia, França, Holanda, Inglaterra, Marrocos e Portugal seguem disputando o título no Oriente Médio.

Das 24 seleções eliminadas, cinco optaram pela descontinuação da comissão técnica. Roberto Martínez, da Bélgica, e Diego Alonso, do Uruguai, estão entre as saídas. Em contrapartida, a Alemanha manteve o treinador Hans-Dieter Flick mesmo após ser eliminada na fase de grupo.

Adversário do Brasil nas oitavas de final, realizado na segunda-feira (5), com vitória brasileira por 4 a 1, o português Paulo Bento anunciou a saída do comando da Coreia do Sul. Carlos Queiroz, do Irã, e Tata Martino, do México, também estão entre os profissionais desempregados pós-Mundial.

