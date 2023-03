Veja Raio-X do Sport, adversário do Ceará na final do Nordestão

Ceará e Sport farão uma final gigante da Copa do Nordeste, assim como em 2014, em dois jogos que prometem parar a Região. Em grande fase, ambos também serão rivais na Série B do Brasileiro e principais candidatos na luta pelo acesso.

E o torcedor alvinegro deve estar mensurando o tamanho do desafio que o Vovô enfrentará na final em dois jogos, a primeira no Castelão no dia 19 de abril e a segunda da Ilha do Retiro, no dia 3 de maio.

A verdade é que o Sport faz um início de temporada excelente, assim como o Vovô.

Melhor ataque do Brasil

O time de Enderson Moreira fez 21 jogos na temporada, vencendo 16, empatando 4 e perdendo apenas um, exatamente para o Ceará, pela 1ª Fase da Copa do Nordeste. Em jogo no PV, o Vozão venceu o Sport por 3 a 2, em um dos melhores jogos da 1ª Fase.

São 52 gols marcados - o melhor ataque do Brasil - e apenas 11 sofridos. A média de gols marcados é alta, de 2,8 por jogo e a média de sofridos é de apenas 0,52.

O @SportRecife tem o melhor ataque do Brasil na temporada 2023!



⚔️ 21 jogos

✅ 16 vitórias (!)

⚖️ 4 empates

❌ 1 derrota (!)

📊 82.5% aproveitamento (!)

⚽️ 52 gols marcados (!)

🚫 11 gols sofridos (!)



• Na final da @CopaNordesteCBF.

• Líder do Pernambucano.



— Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 30, 2023

No Campeonato Pernambucano, o Leão da Ilha está invicto, após 11 jogos: são 8 vitórias e 3 empates, com 28 gols marcados e apenas 6 sofridos, com 81% de aproveitamento.

Com 27 pontos na 1ª Fase, é o líder e já garantido nas quartas de finais, mas se empatar com o Central no sábado em Caruaru, assegura a 1ª colocação e avança direto para as semifinal.

Na Copa do Nordeste, são 10 jogos, com 8 vitórias, um empate, e uma derrota. O Leão liderou o Grupo A com 19 pontos e ficou na frente do Fortaleza. São 24 gols marcados e apenas 5 sofridos.

Desfaques ofensivos

O poder ofensivo do Sport é destaque, com o melhor ataque do Brasil. E 4 jogadores se sobressarem quanto aos gols marcados. Luciano Juba é o artilheiro na temporada com 10 gols, seguido por Vágner Love, com 7, além de Jorginho (meia ex-Ceará) e Labandeira, com 6.

Vágner Love (38 anos) é o artilheiro do @SportRecife desde a sua estreia pelo clube.



⚔️ 35 jogos (32 titular)

⚽️ 14 gols

🅰️ 6 assistências

🅿️ 20 participações em gols

⏰ 136 mins p/ participar de gol

— Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 30, 2023

Além do experiente Vágner Love, Luciano Juba é o destaque da temporada leonina. Cria da base do Sport, o ponta esquerda tem 19 participações em gols: são 10 gols e 9 assistências.

Velhos conhecidos

Além de Jorginho, outros ex-alvinegros estão no elenco do Sport: o volante Fabinho e o lateral-direito Eduardo - titulares - além de Gabriel Santos - atacante que está na reserva. Outros dois conhecidos do futebol cearense são o meia Matheus Vargas e o atacante Edinho (ambos ex-Fortaleza)

Time base

O time de Enderson Moreira joga em um 4-3-3:

Renan; Eduardo, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús, Fabinho, Jorginho e Ronaldo; Labandeira, Luciano Juba e Vágner Love.

Jogo do Sport na temporada 2023

Sport 1x0 ABC - Nordestão

Sport 4x0 CRB - Nordestão

CSA 1x3 Sport - Nordestão

Santa Cruz 0x0 Sport - Nordestão

Sport 2x0 Santa Cruz - Pernambucano

Spor 2x1 Sergipe - Nordestão

Náutico 0x2 Sport - Nordestão

Sport 5x0 Íbis - Pernambucano

Caruaru City 0x3 Sport - Pernambucano

Sport 6x0 Bahia - Nordestão

Ceará 3x2 Sport - Nordestão

Náutico 2x2 Sport - Pernambucano

Porto/PE 0x0 Sport - Pernambucano

Campinense 0x2 Sport - Nordestão

Sport 4x1 Afogados da Ingazeira - Pernambucano

Sport 1x0 Retrô FC - Pernambucano

Sport 6x1 Belo Jardim - Pernambucano

Sport 2x0 ABC - Nordestão

Salgueiro 1x2 Sport - Pernambucano

Sport 2x0 Petrolina - Pernambucano

Maguary-PE 1x1 Sport - Pernambucano