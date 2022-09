Veja quem são os jogadores do Cruzeiro que já passaram pelo futebol cearense

Depois de três anos na tentativa, o Cruzeiro confirmou, na quarta-feira (21), o retorno à Série A ao vencer o Vasco por 3 a 0, no estádio Mineirão. A conquista do time mineiro tem rostos conhecidos do futebol cearense, jogadores que vestiram camisas de Ceará e Fortaleza em outras temporadas.

A lista conta com cinco atletas que passaram em diferentes momentos das equipes alencarinas nas últimas temporadas.

Como todo bom time, a lista começa pela segurança na defesa. Eduardo Brock, que passou três temporadas no Ceará, é um verdadeiro líder e capitão no time de Paulo Pezzolano.

Outro zagueiro da equipe é Wagner Leonardo, que veio ao Fortaleza no início da temporada, mas não foi aproveitado por Vojvoda.

No meio-campo, o Cruzeiro tem em seu plantel o volante Wilian Oliveira, jogador que pertence ao Ceará e está emprestado à equipe mineira. Mais avançado na Raposa, tem o meia João Paulo, que vestiu a camisa do Tricolor de Aço em 2020 e 2021, mas não deixou muita saudade na torcida.

Legenda: Wilian Oliveira atuou pelo Ceará em 2021,e foi emprestado ao clube mineiro nesta temporada Foto: STAFF IMAGES / CRUZEIRO

Já no setor ofensivo, o time de Ronaldo tem o atacante Rodolfo, que marcou o gol que consolidou o título da Série B do Fortaleza, em 2018.

GESTÃO RONALDO

A transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) trouxe mudanças nos gastos com o elenco que disputou a Série B. Com a chegada de Ronaldo ao comando do Cruzeiro, a folha salarial foi enxugada de R$ 4 milhões para menos de R$ 1,5 milhão mensais.

Legenda: No primeiro ano no comando do Cruzeiro, Ronaldo conquistou o acesso à Série B Foto: STAFF IMAGES / CRUZEIRO

A primeira mudança processada veio no comando técnico. Após mais um fracasso na tentativa de voltar à Série A em 2021, o Cruzeiro demitiu Vanderlei Luxemburgo e trouxe o uruguaio Paulo Pezzolano para gerir a equipe.

VEJA LISTA DOS JOGADORES

Eduardo Brock (Ceará 2018 a 2020 - 43 jogos)

Wagner Leonardo (Fortaleza 2022 - nenhuma partida)

Wilian Oliveira (Ceará 2021 - 25 jogos)

João Paulo (Fortaleza 2020 e 2021 - 11 jogos)

Rodolfo (Fortaleza 2018 - 6 jogos)

