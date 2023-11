Veja quanto Ramon Dino e Cbum ganharam em premiação com o Mr. Olympia

O brasileiro Ramon Dino ficou em segundo lugar no Mr. Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo, que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, e ficou atrás somente do canadense Chris Bumstead. Ramon conquistou um prêmio de 20 mil dólares, aproximadamente R$ 98 mil. Cbum, com a primeira colocação, faturou 50 mil dólares, cerca de R$ 245 mil.

PREMIAÇÃO CLASSIC PHYSIQUE

1º – Chris Bumstead – 50.000 dólares

2º – Ramon Rocha Queiroz – 20.000 dólares

3º – Urs Kalecinski – 10.000 dólares

4º – Breon Ansley – 6.000 dólares

5º – Mike Sommerfield – 4.000 dólares

No feminino, na categoria Welness, a brasileira Francielle Mattos ficou em primeiro lugar e conquistou 50 mil dólares, cerca de R$ 245 mil reais.

PREMIAÇÃO WELNESS

1º – Francielle Mattos – 50.000 dólares

2º – Isabelle Nunes – 20.000 dólares

3º – Angela Borges – 12.000 dólares

4º- Kassandra Gillis – 7.000 dólares

5º – Rayane Fogal de Souza Santana – 6.000 dólares

Ramon Dino comemorou o segundo lugar em suas redes sociais e vibrou com sua colocação no ranking mundial.

“Top2 do mundo!! “Nunca falta confiança quando você trabalha duro.” Em 2024 voltaremos para buscar esse título”, escreveu o fisiculturista.

