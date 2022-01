Veja os resultados dos jogos da Copinha deste domingo (16)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior entra em sua reta decisiva com as disputas das oitavas de final. Equipes tradicionais foram eliminadas na fase anterior, como Corinthians e Flamengo, enquanto surpresas do torneio avançaram e seguem buscando o topo da competição.

Neste domingo, cinco partidas movimentam a competição. O Bahia é a única equipe representante nordestina que entra em campo hoje. Destaca-se, também, o duelo entre as bases de Fluminense e Santos.

O vencedor do confronto garante vaga nas quartas de final, que será realizada entre os dias 18, 19 e 20 de janeiro.

Resultados da Copinha deste domingo (16)

Bahia 1 x 5 Mirassol

Botafogo x Resende - 15h - SporTV

Novorizontino x América-MG - 17h15 - SporTV

Fluminense x Santos - 19h30 - SporTV