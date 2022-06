Veja os possíveis cenários na tabela para Fortaleza e Ceará após o Clássico-Rei

O Clássico-Rei sempre é um jogo a parte e carregado de importância, mas a partida desta quarta-feira (1º) traz uma dose a mais de pressão para ambos os times. Fortaleza e Ceará estão em situação complicada no início de Brasileirão. O Tricolor ainda não venceu e é o lanterna do campeonato, já o Alvinegro está a apenas uma posição do rival, na vice-lanterna. E o resultado do confronto pode alterar a tabela.

O Fortaleza soma apenas dois pontos e vive fase mais complicada que a do Ceará, que por sua vez, já conquistou uma vitória, três empates e amarga uma derrota, com seis pontos ao todo.

A partida pode ser o pontapé inicial para a reação de ambos na tabela. A definição do resultado traz algumas possibilidades de posição para as equipes. Confira abaixo.

Vitória do Ceará

Caso o alvinegro saia vitorioso, avança quatro posições e sai da zona de rebaixamento. O Vozão somaria nove pontos e ultrapassaria o Goiás, passando a ocupar a 15ª posição, a um ponto da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Em contrapartida, esse cenário complica ainda mais a vida do time de Vojvoda, que somaria oito rodadas sem vencer. Para o Fortaleza o único resultado de interesse é a vitória.

Vitória do Fortaleza

Se o Leão conquistar sua primeira vitória no campeonato chegará aos cinco pontos, mas segue na lanterna. Porém, esse resultado diminui para três a distância em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá, que tem oito. Assim, seria possível para o Tricolor se livrar da zona já na próxima rodada, caso vença o Flamengo, no Rio de Janeiro, e dependendo dos resultados de outros adversários. Já o Ceará pode ver o rival encostando na sua pontuação.

Empate

O empate não beneficia nenhuma das equipes. Em caso de igualdade, Fortaleza e Ceará permanecerão na zona de rebaixamento. Entretanto, o empate garante ao alvinegro duas posições acima, ficando como o primeiro da zona, a um ponto do Cuiabá e com possibilidades altas de deixar o Z-4 já na próxima rodada. Para o Leão do Pici, a situação não é nada favorável. Nesse cenário, garante, pelo menos, mais duas rodadas na zona e fica cada vez mais distante dos objetivos do time, de classificação para competições internacionais.