Veja os horários dos jogos de hoje, terça (8)

A terça-feira (08) de futebol conhecerá os primeiros classificados da 3ª fase da Copa do Brasil. Além disso, as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 movimentam a noite do mundo da bola.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA TERÇA (08)

Copa do Brasil

Santos x Cianorte – 16h30

São Paulo x 4 de Julho – 19h

Eliminatórias da Copa – América do Sul

Equador x Peru – 18h

Venezuela x Uruguai – 19h30

Colômbia x Argentina – 20h

Paraguai x Brasil – 21h30

Chile x Bolívia – 22h30

Amistoso da Seleção Sub-23

Sérvia x Brasil – 14h

Amistosos de Seleções

Espanha x Lituânia – 15h45

França x Bulgária – 16h10

Eliminatórias da Copa – América do Norte e Central

Guiana x Porto Rico – 17h

São Vicente e Granadinas x Cuba – 17h

Haiti x Nicarágua – 18h

Trinidad e Tobago x São Cristóvão e Névis – 18h

Barbados x Dominica – 20h

Granada x Montserrat – 20h

Ilhas Bermudas x Ilhas Cayman – 21h

Curaçao x Guatemala – 21h

Panamá x República Dominicana – 22h

El Salvador x Antígua e Barbuda – 22h05

Canadá x Suriname – 22h05