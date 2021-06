Veja os horários dos jogos de hoje, terça (15)

A terça-feira (15) de futebol será movimentada pela Série B do Campeonato Brasileiro, além da continuação da 1ª rodada da Eurocopa. As eliminatórias da América do Norte e Central e Ásia para a Copa do Mundo, por sua vez, seguem movimentando o cardápio do mundo da bola no dia de hoje.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA TERÇA (15)

Eurocopa

Hungria x Portugal - 13h

França x Alemanha - 16h

Campeonato Brasileiro Série B

CSA x Guarani - 19h

Náutico x Vila Nova - 19h

Confiança x Brasil de Pelotas - 21h30

Goiás x CRB - 21h30

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

Curaçao x Panamá - 21h

El Salvador x São Cristóvão e Névis - 22h05

Canadá x Haiti - 22h05

Eliminatórias da Copa - Ásia

Japão x Quirguistão - 07h25

Tajiquistão x Myanmar - 07h25

Filipinas x Maldivas - 11h

Índia x Afeganistão - 11h

Irã x Iraque - 13h30

Bahrein x Hong Kong - 13h30

Emirados Árabes Unidos x Vietnã - 13h45

Tailândia x Malásia - 13h45

China x Síria - 14h

Bangladesh x Omã - 14h

Arábia Saudita x Uzbequistão - 15h

Palestina x Iêmen - 15h

Austrália x Jordânia - 15h30

Taiwan x Kuwait - 15h30