Veja os horários dos jogos de hoje, sexta-feira (11)

A sexta-feira (11) de futebol antecede um fim de semana movimentando nos gramados do Brasil e no mundo, com jogos decisivos na Série B do Campeonato Brasileiro e dos principais campenatos europeus.

Veja os horários dos jogos de futebol de hoje (11)

Campeonato Inglês

Leeds United x West Ham - 17h

Campeonato Espanhol

Real Valladolid x Osasuna - 17h

Campeonato Alemão

Wolfsburg x Eintracht Frankfurt

Campeonato Italiano

Sassuolo x Benevento - 16h45

Saint-Étienne x Angers - 17h

Brasileirão - Série B

Operário x Sampaio Corrêa - 16h

CSA x Oeste - 19h15

Ponte Preta - 19h15

Vitória x Cruzeiro - 21h30