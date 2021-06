Veja os horários dos jogos de hoje, sexta (4)

A sexta-feira (04) de futebol marca o duelo entre Brasil x Equador pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Além disso, a 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem rodada inicial no dia de hoje.

Eliminatórias da Copa - Ásia

Maldivias x Síria - 13h

Amistosos internacionais

Espanha x Portugal - 14h30

Itália x República Tcheca - 15h40

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

São Cristóvão e Névis x Guiana - 17h

Suriname x Ilhas Bermudas - 19h

Guatemala x São Vicente e Granadinas - 19h

República Dominicana x Barbados - 20h

Nicarágua x Belize - 22h

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x Confiança - 17h30

Eliminatórias da Copa - América do Sul

Brasil x Equador - 21h30