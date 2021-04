Veja os horários dos jogos de hoje, sexta (30)

O último dia do mês de abril abrirá as rodadas do final de semana dos campeonatos europeus. Além disso, os campeonatos estaduais caminham para sua reta final.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEXTA (30)

Campeonato Inglês

Southampton x Leicester - 16h

Campeonato Espanhol

Celta x Levante - 16h

Campeonato Francês

Olympique de Marselha x Strasbourg - 16h

Campeonato Português

Paços de Ferreira x Belenenses SAD - 11h

Vitória de Guimarães x Moreirense - 13h

Tondela x Benfica - 15h

Porto x Famalicão - 17h15

Campeonato Goiano

Vila Nova x Anápolis - 15h30

Campeonato Paranaense

Paraná x Athletico-PR - 16h

Campeonato Paulista Série A2

Juventus-SP x Oeste - 20h

Rio Claro x Portuguesa - 20h

Atibaia x Audax-SP - 20h

São Bernardo x Água Santa - 20h

Portuguesa Santista x Velo Clube - 22h

Taubaté x Monte Azul - 22h

RB Brasil x XV de Piracicaba - 22h

Sertãozinho x EC São Bernardo - 22h

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte