Veja os horários dos jogos de hoje, sexta (14)

A sexta-feira (14) será decisiva no Campeonato Paulista com os duelos entre RB Bragantino x Palmeiras e São Paulo x Ferroviário pelas quartas de final. Além disso, o campeão do Campeonato Inglês, Manchester City, entra em campo pela 36ª rodada, contra o Newcastle.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEXTA (14)

Campeonato Paulista

RB Bragantino x Palmeiras - 19h30

São Paulo x Ferroviária - 21h30

Campeonato Inglês

Newcastle x Manchester City - 16h

Campeonato Português

Paços de Ferreira x Gil Vicente - 15h

Braga x Moreirense - 17h15

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Aquidauanense x União ABC - 15h

