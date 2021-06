Veja os horários dos jogos de hoje, sexta (11)

A sexta-feira (11) de futebol marca a abertura da 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além do início da Eurocopa com o duelo entre Turquia x Itália. Quem também entra em campo no último dia útil da semana é a Seleção Brasileira Feminina. As comandadas de Pia Sundhage enfrentam a Rússia.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEXTA (11)

Campeonato Brasileiro Série B

Sampaio Corrêa x Ponte Preta – 19h

Guarani x Náutico – 21h30

Eurocopa

Turquia x Itália – 16h

Amistoso da Seleção Feminina

Brasil x Rússia – 16h

Eliminatórias da Copa – Ásia

Myanmar x Quirguistão – 04h

Filipinas x Guam – 11h

Nepal x Austrália – 13h

Hong Kong x Iraque – 13h30

Camboja x Irã – 13h30

Malásia x Vietnã – 13h45

Indonésia x Emirados Árabes – 13h45

China x Maldivas – 14h

Afeganistão x Omã – 14h

Iêmen x Uzbequistão – 15h

Cingapura x Arábia Saudita – 15h

Kuwait x Jordânia – 16h