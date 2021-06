Veja os horários dos jogos de hoje, segunda (7)

A segunda-feira (07) de futebol marca o encerramento da 2ª rodada da Série B e C do Campeonato Brasileiro. Além disso, a reta final do Campeonato Paranaense e as Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2022 movimentam o mundo da bola.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (07)

Campeonato Brasileiro Série B

Vitória x Náutico - 20h

Campeonato Brasileiro Série C

Paysandu x Botafogo-PB - 20h

Campeonato Brasileiro Feminino

Napoli-SC x Real Brasília - 15h

São José-SP x Internacional - 15h

Campeonato Paranaense

Londrina x Operário-PR - 16h

Eliminatórias da Copa - Ásia

Guam x Síria - 11h

Iraque x Camboja - 11h30

Nepal x Jordânia - 13h

Irã x Bahrein - 13h30

China x Filipinas - 14h

Uzbequistão x Cingapura - 15h

Austrália x Taiwan - 16h