Veja os horários dos jogos de hoje, segunda (31)

A segunda-feira (31) de futebol marca o encerramento da 1ª rodada da Série B e C do Brasileirão. Além disso, a Série A3 do Campeonato Paulista entra em sua reta final de disputa.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (31)

Campeonato Paulista Série A3

Votuporanguense x Marília - 15h

Noroeste x Nacional-SP - 17h

Barretos x Primavera-SP - 20h

São José-SP x Linense - 20h

Campeonato Brasileiro Série B

Sampaio Corrêa x Goiás - 20h

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS x Paraná - 20h