Veja os horários dos jogos de hoje, segunda (26)

A segunda-feira (26) de futebol será de complemento da rodada do final de semana do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro Feminino. Além disso, os principais campeonatos europeus animam a segundona do mundo da bola.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (26)

Campeonato Paulista

Ponte Preta x Inter de Limeira - 20h

Santo André x Guarani - 22h15

Campeonato Inglês

Leicester x Crystal Palace - 16h

Campeonato Espanhol

Eibar x Real Sociedad - 16h

Campeonato Italiano

Torino x Napoli - 13h30

Lazio x Milan - 15h45

Campeonato Brasileiro Feminino

Minas Icesp x Santos - 15h

Campeonato Maranhense

São José-MA x Pinheiro-MA - 15h30

Campeonato Pernambucano

Náutico x Afogados - 20h