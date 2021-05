Veja os horários dos jogos de hoje, segunda (10)

A segunda-feira (10) de futebol será movimentada com os campeonatos europeus e estaduais, com destaque para a semifinal do Campeonato Pernambucano entre Sport x Salgueiro.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (10)

Campeonato Inglês

Fulham x Burnley - 16h

Campeonato Espanhol

Betis x Granada - 16h

Campeonato Português

Portimonense x Moreirense - 14h

Porto x Farense - 16h15

Campeonato Brasileiro Feminino

Grêmio x Santos - 15h

Real Brasília x Bahia - 15h

Campeonato Paulista Série A3

Bandeirante-SP x Primavera-SP - 15h

Barretos x São José-SP - 15h

Capivariano x Penapolense - 15h

Rio Preto x Marília - 15h

Batatais x Votuporanguense - 17h

Linense x Nacional-SP - 17h

Comercial-SP x Desportivo Brasil - 17h

Noroeste x Olímpia-SP - 17h

Campeonato Pernambucano

Vitória-PE x Retrô - 15h

Sport x Salgueiro - 20h

Campeonato Potiguar

Palmeira x Globo FC - 15h

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Comercial-MS x Dourados - 15h

Costa Rica-MS x Aquidauanense - 15h

