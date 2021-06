Veja os horários dos jogos de hoje, sábado (5)

O sábado (05) de futebol marca a abertura da 2ª rodada da Série A e C do Campeonato Brasileiro, a continuação da Série B e o início da Série D. Além disso, a Seleção Brasileira Sub-23 entra em campo em um amistoso preparatório para as Olimpíadas de Tóquio.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE SÁBADO (05)

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-GO x São Paulo - 19h

Santos x Ceará - 21h

RB Bragantino x Bahia - 21h

Campeonato Brasileiro Série B

Londrina x Brusque - 11h

CSA x Sampaio Corrêa - 16h30

Remo x Brasil de Pelotas - 19h

Botafogo x Coritiba - 21h

Campeonato Brasileiro Série C

Ituano x Novorizontino - 11h

Ferroviário x Altos - 15h30

Figueirense x Oeste - 16h

Santa Cruz x Floresta - 17h

Mirassol x Ypiranga-RS - 17h

Paraná x Botafogo-SP - 19h

Campeonato Brasileiro Série D

Guarany de Sobral x Paragominas - 15h

Juventude Samas x 4 de Julho - 15h

Bangu x Santo André - 15h

América-RN x Central - 15h

Brasiliense x Goianésia - 15h

Jaraguá-GO x Gama - 15h30

Sousa x Atlético-CE - 16h

Bahia de Feira x Sergipe - 16h

FC Cascavel x Joinville - 16h

Fast x Ypiranga-AP - 17h

Boa Esporte x Águia Negra - 17h

Ferroviária x Uberlândia - 17h

Portuguesa x Cianorte - 19h

Campeonato Brasileiro Feminino

Flamengo x Botafogo - 15h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

Vitória x Tiradentes-PI - 15h

Ceará x Botafogo-PB - 15h

Náutico x Santos Dumont-SE - 15h

UDA x América-RN - 15h

Iranduba x Assermurb - 16h

Esmac x Real Ariquemes - 16h

Paraíso x Cefama - 16h

São Raimundo-RR x Oratório - 17h

Amistoso da Seleção Brasileira Sub-23

Brasil x Cabo Verde - 16h

Eliminatórias da Copa - Ásia

Arábia Saudita x Iêmen - 15h

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

Turks e Caicos x Haiti - 16h

Bahamas x Trinidad e Tobago - 18h

Ilhas Virgens Britânicas x Curação - 18h

Ilhas Virgens Americanas x El Salvador - 20h

Anguilla x Panamá - 21h

Aruba x Canadá - 21h