Veja os horários dos jogos de hoje, sábado (27)

O sábado (27) de futebol será agitado pelas Copas do Brasil e do Nordeste, além dos campeonatos estaduais e a continuação das Eliminatórias Europeia da Copa do Mundo de 2022.

Veja os horários dos jogos de futebol de hoje (27)

Copa do Brasil

Goianésia x CRB – 15h30

Copa do Nordeste

4 de Julho x Fortaleza – 15h45

Confiança x Vitória – 16h

Campeonato Carioca

Vasco x Madureira – 15h30

Bangu x Resende – 15h30

Boavista x Flamengo – 21h05

Campeonato Gaúcho

Brasil de Pelotas x Internacional – 20h

Eliminatórias da Copa – Europa

Montenegro x Gibraltar – 11h

Rússia x Eslovênia – 11h

Belarus x Estônia – 14h

Noruega x Turquia – 14h

Croácia x Chipre – 14h

Holanda x Letônia – 14h

Sérvia x Portuga – 16h45

Irlanda x Luxemburgo – 16h45

República Tcheca x Bélgica – 16h45

Eslováquia x Malta – 16h45

Eliminatórias da Copa – América do Norte e Central

Turks e Caicos x Nicarágua – 17h30

Ilhas Virgens Britânicas x Guatemala – 19h

Anguilla x República Dominicana – 19h

Ilhas Virgens Americanas x Antígua e Barbuda – 20h

Bahamas x São Cristóvão e Névis – 20h

Aruba x Suriname – 21h

Campeonato Alagoano

ASA x CSA – 17h

Campeonato Amazonense

Cliper x São Raimund-AM – 16h

Campeonato Catarinense

Hercílio Luz x Metropolitano – 16h

Campeonato Mato-Grossense

Luverdense x Sinop – 09h

Campeonato Paranaense

Coritiba x Cascavel PR – 16h

Campeonato Pernambucano

Náutico x Vitória-PE – 19h

Campeonato Sergipano

Sergipe x Maruinense – 16h

Freipaulistano x Boca Júnior – 16h