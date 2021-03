Veja os horários dos jogos de hoje, quinta (25)

A quinta-feira (25) de futebol nos reserva grandes jogos. A Copa do Brasil e as Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022 aquecem o dia, além dos campeonatos estaduais e da Copa do Nordeste.

Veja os horários dos jogos de futebol de hoje (25)

Copa do Brasil

Porto Velho x Ferroviário - 15h30

Palmas x Avaí - 15h30

Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Portuguesa-RJ - 15h30

Campeonato Gaúcho

São Luiz x Esportivo - 20h

Ypiranga-RS x São José-RS - 20h

Juventude x Grêmio - 21h30

Pelotas x Aimoré - 22h

Copa do Nordeste

Botafogo-PB x Ceará - 21h

Campeonato Amazonense

Amazonas x Penarol-AM - 18h30

Campeonato Catarinense

Juventus-SC x Figueirense - 16h

Criciúma x Brusque - 19h

Eliminatórias da Copa - Europa

Bulgária x Suíça - 14h

Israel x Dinamarca - 14h

Espanha x Grécia - 16h45

Suécia x Geórgia - 16h45

Itália x Irlanda do Norte - 16h45

Moldávia x Ilhas Faroe - 16h45

Escócia x Austria - 16h45

Andorra x Albânia - 16h45

Inglaterra x San Marino - 16h45

Hungria x Polônia - 16h45

Alemanha x Islândia - 16h45

Liechtenstein x Armênia - 16h45

Romênia x Macedônia - 16h45

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

Haiti x Belize - 18h

Curaçao x São Vicente e Granadinas - 19h

Trinidad e Tobago x Guiana - 20h

Panamá x Barbados - 21h

Canadá x Ilhas Bermudas - 21h

El Salvador x Granada - 23h25

Eliminatórias da Copa - Ásia

Tajiquistão x Mongólia - 10h