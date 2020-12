Veja os horários dos jogos de hoje, quarta-feira (30)

A quarta-feira (30) de futebol tem os últimos jogos de times brasileiros em 2020, com as semifinais da Copa do Brasil, Série B do Brasileirão, além dos campeonatos europeus.

Veja os horários dos jogos de futebol de hoje (30)

Copa do Brasil

América/MG x Palmeiras - 21h30

São Paulo x Grêmio - 21h30

Brasileirão - Série B

Juventude x Ponte Preta - 17h

Campeonato Inglês

Tottenham x Fulham - 15h

Newcastle x Liverpool - 17h

Campeonato Espanhol

Granada x Valencia - 13h

Atlético de Madrid x Getafe - 15h15

Celta de Vigo- 15h15

Elche x Real Madrid - 17h30