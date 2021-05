Veja os horários dos jogos de hoje, domingo (30)

O domingo (30) de futebol marca a conclusão da 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, além da continuação da Série B e C do Brasileirão e das disputas do Brasileiro Feminino Série A1 e A2.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (30)

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-MG x Fortaleza - 11h

Flamengo x Palmeiras - 16h

Ceará x Grêmio - 16h

Corinthians x Atlético-GO - 18h15

Chapecoense x RB Bragantino - 18h15

Athletico-PR x América-MG - 18h15

Internacional x Sport - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

Brusque x Ponte Preta - 11h

Campeonato Brasileiro Série C

Altos x Volta Redonda - 15h

Manaus x Santa Cruz - 18h

Botafogo-SP x São José-RS - 20h

Campeonato Brasileiro Série D

Brasiliense x Real Ariquemes - 15h

Picos x Tocantinópolis - 16h

GAS x Santana - 17h

Rio Branco-ES x Aquidauanense - 18h

Campeonato Brasileiro Feminino

Ferroviária x Botafogo - 15h

Avaí/Kindermann x Napoli-SC - 15h

Santos x Real Brasília - 15h

Corinthians x Bahia - 15h

Grêmio x São José-SP - 15h

Palmeiras x Flamengo - 20h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

Fortaleza x Cefama - 15h

Botafogo-PB x América-RN - 15h

Atlético-GO x Criciúma - 15h

Sport x Vila Nova-ES - 15h

Fluminense x RB Bragantino - 15h

Juventude Esportiva x Cresspom - 15h

Aliança-GO x SERC - 15h

Ponte Preta x América-MG - 15h

Vasco x Chapecoense - 15h

Brasil de Farroupilha x Athletico-PR - 15h

Campeonato Potiguar

ABC x Santa Cruz de Natal - 16h