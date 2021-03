Veja os horários dos jogos de hoje, domingo (28)

O domingo (28) de futebol será de fortes emoções com as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, além da Copa do Nordeste e dos campeonatos estaduais.

Veja os horários dos jogos de futebol de hoje (28)

Campeonato Carioca

Portuguesa-RJ x Macaé – 15h30

Nova Iguaçu x Botafogo – 18h

Campeonato Gaúcho

São José x Juventude – 20h

Caxias x São Luiz – 20h

Aimoré x Ypiranga-RS – 20h

Grêmio x Pelotas – 22h

Copa do Nordeste

Bahia x Altos – 16h

Treze x Botafogo-PB – 16h

Eliminatórias da Copa – Europa

Cazaquistão x França – 10h

Geórgia x Espanha – 13h

Dinamarca x Moldávia – 13h

Albânia x Inglaterra – 13h

Armênia x Islândia – 13h

Kosovo x Suécia – 15h45

Bulgária x Itália – 15h45

Suíça x Lituânia – 15h45

Ucrânia x Finlândia – 15h45

Áustria x Ilhas Faroe – 15h45

Israel x Escócia – 15h45

Polônia x Andorra – 15h45

San Marino x Hungria – 15h45

Macedônia x Liechtenstein – 15h45

Romênia x Alemanha – 15h45

Eliminatórias da Copa – América do Norte e Central

Ilhas Cayman x Canadá – 17h

Dominica x Panamá – 17h

Porto Rico x Trinidad e Tobago – 18h

Cuba x Curaçao – 18h

Montserrat x El Salvador – 19h

Campeonato Alagoano

CSE x CEO – 16h

Campeonato Amazonense

JC x Amazonas – 15h

Campeonato Baiano

Jacuipense x Juazeirense – 16h

Campeonato Catarinense

Marcílios Dias x Concórdia AC – 16h

Figueirense x Chapecoense – 16h

Próspera x Avaí – 16h

Brusque x Juventus-SC – 19h

Joinville x Criciúma – 19h

Campeonato Mato-Grossense

Grêmio Sorriso x Cuiabá – 09h

Ação-MT x Operário VG – 09h

Poconé x Nova Mutum – 09h

Campeonato Paranaense

Maringá x Rio Branco-PR – 16h

Campeonato Pernambucano

Sete de Setembro-PE x Afogados – 15h

Sport x Central – 16h

Campeonato Potiguar

Globo FC x Assu – 15h

Potiguar de Mossoró x Força e Luz – 15h30

Campeonato Sergipano

América de Pedrinhas x Lagarto – 15h30

Itabaiana x Dorense – 15h30

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Aquidauanense x Dourados – 15h