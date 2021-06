Veja os horários dos jogos de hoje, domingo (13)

O domingo (13) de futebol marca o início da Copa América 2021. A abertua será com a Seleção Brasileira enfrentando a Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h. Além disso, as Séries A, B, C e D mantém a continuidade da rodada do final de semana.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (13)

Copa América

Brasil x Venezuela - 18h

Colômbia x Equador - 21h

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x América-MG - 16h

Atlético-MG x São Paulo - 16h

Grêmio x Athletico-PR - 16h

Bahia x Internacional - 20h30

Fortaleza x Sport - 20h30

RB Bragantino x Fluminense - 20h30

Chapecoense x Ceará - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo x Remo - 16h

Avaí x Brusque - 16h

Vitória x Operário-PR - 20h30

Coritiba x Londrina - 20h30

Eurocopa

Inglaterra x Croácia - 10h

Áustria x Macedônia do Norte - 13h

Holanda x Ucrânia - 16h

Campeonato Brasileiro Série C

Tombense x Altos - 11h

Criciúma x Ypiranga-RS - 11h

Botafogo-PB x Volta Redonda - 16h

Paraná x Figueirense - 16h

Campeonato Brasileiro Série D

Campinense x América-RN - 15h

Sergipe x Retrô - 15h

Rio Branco VN x Boa Esporte - 15h

Santo André x Boavista - 15h

Madureira x Portuguesa - 15h

Central x Caucaia - 15h

Penarol-AM x Castanhal - 16h

ABC x Sousa - 16h

Juazeirense x ASA - 16h

Goianésia x União Rondonópolis - 16h

Nova Mutum x Jaraguá-GO - 16h

Caldense x Ferroviária - 16h

Cianorte x Inter de Limeira - 16h

Marcílio Dias x FC Cascavel - 16h

Caxias x Rio Branco-PR - 16h

Paragominas x Tocantinópolis - 16h

Porto Velho-RO x Brasiliense - 16h

Ypiranga-AP x Atlético-AC - 18h

Galvez x GAS - 18h

Eliminatórias da Copa - Ásia

Coreia do Sul x Líbano - 03h