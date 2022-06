Veja os desfalques do Corinthians contra o Santos pela Copa do Brasil

O Corinthians entra em campo contra o Santos, nesta quarta-feira (22), às 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time paulista não conta com 4 jogadores do seu elenco na partida que acontece na Néo Química Arena, em São Paulo.

O zagueiro Gil e o meia-atacante Willian, ambos com desconforto muscular e o volante Maycon, com lesão no adutor da coxa são titulares e desfalcam o Timão. Já volante Paulinho, está fora da temporada por ruptura de ligamento cruzado do joelho na partida contra o Fortaleza pela Série A.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

O time comandado por Vitor Pereira deve jogar com: Cássio; Rafael Ramos, Robson Bambu (João Victor), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Adson e Róger Guedes.

A partida tem transmissão ao vivo do Sportv e Premiere.. .