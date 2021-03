'Maestro alvinegro': Veja os 5 melhores gols de Ricardinho pelo Ceará

Um dos maiores ídolos do Ceará, o meia Ricardinho deixou o clube nesta terça-feira (16) após oito temporadas com a camisa alvinegra. No total, foram 35 gols em mais de 300 jogos desde 2013.

Conhecido pela boa pontaria fora da área e pela técnica apurada, o camisa 8 e antigo capitão marcou vários tentos que sempre serão lembrados pela torcida cearense.

O Diário do Nordeste selecionou os cinco melhores gols do "Maestro" pelo Vovô ao longo de sua longa passagem pelo Ceará. Confira abaixo.

Ceará x Vasco (2014) - Série B

Ceará X Criciúma (2015) - Série B

Ceará x Mogi (2015) - Série B

Salgueiro x Ceará (2015) - Copa do Nordeste

Ceará X Brasil de Pelotas (2017) - Série B

