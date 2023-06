Veja o que o Ceará precisa para entrar no G4 na próxima rodada da Série B

Vindo de duas vitórias seguidas e quatro nos últimos 5 jogos na Série B, o Ceará continua sua 'caça' ao G4 e pode entrar no grupo de acesso após a 12ª rodada.

Em 7º com 19 pontos, o Vozão precisa vencer o CRB no Castelão no sábado (10), às 19h30 no Castelão e torcer para que 3 adversários diretos tropecem: Sport (20 pontos), Criciúma (20) e Mirassol (19).

A derrota do Criciúma nesta quinta-feira (8), por 1 a 0 para o Juventude no Heriberto Hulse ainda pelo complemento da 11ª rodada, permitiu ao Vovô entrar no G4 ao fim da 12ª rodada.

Ceará entra no G4 se vencer o CRB e:

- Sport não vencer a Ponte fora (domingo, às 11 horas)

- Criciúma não vencer o Vitória fora (domingo, às 18 horas)

- Mirassol não vencer o Londrina fora ou se vencer, que seja por um gol a menos de diferença que o Ceará (domingo, às 11 horas)

Como ficaria:

Assim, se vencer o Ceará chega aos 22 pontos e assume a 4ª colocação. Se o Mirassol também vencer, o Vovô ficaria na frente dele pelo critério de desempate (saldo). Se o time paulista perder ou empatar, além de Sport e Criciúma, o time cearense pode até abrir 2 pontos de vantagem dentro do G4,