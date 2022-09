Veja o que o Ceará pode conquistar se repetir pontuação do 1º turno nos 12 jogos finais

O Ceará entrou na reta decisiva da Série A do Campeonato Brasileiro após a vitória contra o Santos na Arena Castelão. Com sequência de confrontos em casa, a equipe de Lucho González precisa ter desempenho melhor do que nas 13 rodadas finais do 1° turno para seguir sonhando com vaga na Libertadores, cobiçado pelo argentino, de 41 anos, em sua chegada ao clube.

No recorte da 8ª até a 19ª rodada, o Alvinegro de Porangabuçu somou 16 pontos, tendo aproveitamento de 41%. Caso repita a pontuação no 2° turno, o Ceará encerraria a participação na Série A com 47 pontos. Provavelmente, o clube se livraria do rebaixamento e terminaria entre os classificados para a Sul-Americana, mas não conseguiria brigar por vaga no G6. No atual recorte, conforme a UFMG, o time cearense tem 1,1% de probabilidade de disputar a Libertadores em 2023.

Veja desempenho do Ceará entre a 8ª e a 19ª rodada da Série A

São Paulo 2 x 2 Ceará (8ª rodada)

Ceará 1 x 1 Coritiba (9ª rodada)

América-MG 0 x 2 Ceará (10ª rodada)

Goiás 1 x 1 Ceará (11ª rodada)

Ceará 0 x 0 Atlético-MG (12ª rodada)

Cuiabá 0 x 0 Ceará (13ª rodada)

Ceará 1 x 1 Atlético-GO (14ª rodada)

Ceará 1 x 1 Internacional (15ª rodada)

Fluminense 2 x 1 Ceará (16ª rodada)

Ceará 3 x 1 Corinthians (17ª rodada)

Ceará 1 x 0 Avaí (18ª rodada)

Juventude 1 x 0 Ceará (19ª rodada)

Veja sequência do Ceará na Série A

Ceará x São Paulo

Coritiba x Ceará

Ceará x América-MG

Ceará x Goiás

Atlético-MG x Ceará

Ceará x Cuiabá

Atlético-GO x Ceará

Internacional x Ceará

Ceará x Fluminense

Corinthians x Ceará

Avaí x Ceará

Ceará x Juventude

