Veja o que está em jogo na última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

A 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense acontece neste sábado (8) e muito está em jogo nas 5 partidas, que serão no mesmo horário, às 16h30. O 'sabadão' reserva um Clássico-Rei que vale a melhor campanha da 1ª Fase, e outros 4 confrontos que valem vaga nas quartas de final.

Fortaleza e Ceará é sempre um clássico eletrizante e o primeiro de 2025 vale pela melhor campanha na 1ª Fase. Ambos estão invictos, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, e o regulamento prevê mando de campo no 2º jogo da final para o time de melhor campanha geral.

Um empate mantém o Fortaleza com a liderança geral após a 1ª Fase, pelo maior saldo de gols (11 a 8), mas a pontuação nas semifinais contará para a classificação geral e definição dos mandos para a decisão.

Além do Clássico-Rei, terão 4 jogos que valem muito por uma vaga nas quartas de finais:

Maracanã x Barbalha, Cariri x Ferroviário, Tirol x Floresta, Iguatu x Horizonte.

Todos lutam para estar em 2º e 3º de seus grupos, evitando o quadrangular do rebaixamento, exceto o Cariri, que já está lá.

Legenda: Classificação do Grupo A do Campeonato Cearense Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Classificação do Grupo B do Cearense Foto: Reprodução / FCF

Veja o que cada time precisa para a última rodada, às 16h30 de sábado (8).

Maracanã x Barbalha no Almir Dutra:

O Maracanã, 4º do Grupo A com 4 pontos, recebe o 5º colocado do Grupo B, também com 4.

Para avançar, o Maracanã precisa vencer o jogo e torcer para que Horizonte ou Floresta náo vençam. Se empatar, Horizonte e Floresta tem que perder.

Para o Barbalha, é vencer e torcer para que dois de três adversários diretos empatem, Tirol, Ferroviário ou Iguatu.

Cariri x Ferroviário no Romeirão:

O Cariri já está no quadrangular o rebaixamento, sem pontuar. Já o Ferroviário, em 4º do Grupo B, precisa vencer e torcer para que Tirol ou Iguatu não vençam. Se seus rivais vencerem, precisa tirar a vantagem do Iguatu no saldo de gols que é de 2 a -1. Se empatar, o Iguatu precisa perder seu jogo.

Tirol x Floresta no PV:

O Tirol tem 5 pontos e está em 2º do Grupo B. Se vencer garante vaga. Se empatar, terá que torcer que 2 de seus 3 rivais não vençam: Iguatu, Ferroviário e Barbalha.

O Floresta está 2º do Grupo A e se vencer estará classificado. Se empatar, torcer para que o Maracanã também empate seu jogo.

Iguatu x Horizonte no Morenão

O Iguatu é o 3º do Grupo B com 4 pontos e se vencer precisa torcer só perde a vaga se Tirol e Ferroviário também vencerem, sendo que o Ferrão precisa descontar uma diferença grande de saldo: -1 a 2. Se empatar, o Ferroviário também precisa empatar.

O Horizonte tem 5 pontos e está em 3º do Grupo A. Se vencer garante vaga. Se empatar, precisa que o Maracanã também empate.