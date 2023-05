Veja o que é proibido e permitido de entrar no jogo Ceará x Novorizontino na Arena Castelão

Para o jogo entre Ceará e Novorizontino, neste domingo, (28), às 15h30, as torcedoras alvinegras deverão estar atentas para proibições e permissões na hora de entrar no estádio. Na partida só será permitida a entrada de mulheres, crianças e pessoas com deficiências (PCD´s).

As torcedoras não podem usar e nem exibir qualquer adereço que faça referência às torcidas organizadas do Ceará (blusas, instrumentos musicais, bandeiras, bonés, etc.).

No estádio, somente os setores inferiores estarão disponíveis para ocupação da torcida.

PROIBIÇÕES

Homens;

QUALQUER adereço associado às torcidas organizadas do Ceará;

Instrumentos musiciais associados às torcidas organizadas do Ceará.

PERMISSÕES