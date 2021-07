Veja o que Ceará e Fortaleza pensam sobre as Leis do Mandante e dos Clubes Empresas

Duas decisões recentes no âmbito político tiveram imensa repercussão no meio do futebol. Nesta terça-feira (14), a Câmara aprovou a Lei do Mandante, que altera a lógica de mercado na venda de direitos de transmissão. Além disso, seguiu para sanção presidencial o projeto de lei que permite agremiações esportivas a se tornarem empresas, a chamada Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O Diário do Nordeste entrou em contato com os presidentes de Ceará, Robinson de Castro, e Fortaleza, Marcelo Paz, para saber o posicionamento de ambos sobre as questões.

Veja o que Ceará e Fortaleza pensam sobre os assuntos:

LEI DOS MANDANTES

Robinson de Castro, presidente do Ceará

"É um movimento do futebol brasileiro e que o Ceará tem interesse econômico, não político. Isso faz parte do nosso projeto econômico e que impacta diretamente na receita do clube. Não é questão ideológica, política, nada disso. E sim uma liberdade maior para que o clube possa negociar através de um novo processo. Ficamos mais livres para negociar com quem quisermos, e podemos nos juntar em blocos, para gerar mais valor. Garante mais liberdade para negociar."

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza

"É um avanço no futebol brasileiro. Momento importante, histórico, em que teremos novos players e que todos ganham, principalmente o torcedor. Acho que se torna um processo mais democrático, e que pode estimular clubes a pensarem e negociarem em blocos. Até favorece a união dos clubes. Quem quiser negociar de forma independente, sozinho, não vai ter força. É uma situação em que todos podem ganhar. Vai gerar uma concorrência maior e, a partir disso, vai ter um bolo maior pra dividir. Os clubes serão beneficiados."

CLUBES-EMPRESAS

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza

"Sobre a questão do clube-empresa, de momento, o Fortaleza não tem intenção. É um clube associativo, que esse modelo não teria impacto, até por uma questão estatutária. Mas abre-se um novo modelo de governança, de gestão de clube, e isso vai causar impacto no futebol. Certamente tem clubes que vão usar de imediato. Ou quem está em situação financeira muito boa e entende que esse é um passo importante para dar um salto, de abrir capital. Ou quem está mal. Mas o investidor vai pensar muito bem antes de entrar nessa briga. Esses clubes estão vendo como uma salvação e possibilidade, mas o outro lado (investidor) tem que ver também."

Robinson de Castro, presidente do Ceará

"Acho que essa lei é muito mais uma tentativa de fazer com que os clubes mudem a natureza jurídica para que possam captar investimentos no mercado. No caso do Ceará, especificamente, não vejo esse modelo como interessante, ao menos para esse momento. Temos um clube autossustentável, com equilíbrio financeiro, passivo baixo e boa governança. É interessante porque abre uma nova possibilidade, que já acontece em muitos locais do mundo. É mais uma modernização, uma alternativa que pode oportunizar um novo aspecto, e isso não é ruim. Mas, repito, para o Ceará, no momento, não vejo como uma alternativa."