Veja lista dos desfalques de Fortaleza e Grêmio para jogo desta quarta-feira

A rodada do último fim de semana não foi nada boa para Fortaleza nem Grêmio. Os dois times acabaram derrotados e, com isso, o confronto desta quarta-feira (13), às 20h30min, na Arena Castelão, vale recuperação para as duas equipes. Certo é que ambos terão desfalques para o duelo.

No Tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o volante Ronald, que foi expulso diante do Flamengo e terá que cumprir suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Marcelo Benevenuto, que ficou fora por conta do terceiro cartão amarelo, retorna ao sistema defensivo.

VEJA MAIS Jogada Contra o Grêmio, Fortaleza tenta voltar a vencer no Castelão pela Série A após mais de dois meses

A lista do lado gaúcho é bem maior. O técnico-interino Thiago Gomes, que comandará a equipe após a demissão de Felipão, terá sete desfalques: o lateral-direito Rafinha, o volante Thiago Santos e o atacante Douglas Costa estão suspensos. Além deles, o zagueiro Geromel e os atacantes Léo Pereira e Borja estão lesionados.

Para completar, o meia Villasanti está com a seleção do Paraguai e também está fora do duelo.

O Fortaleza ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, e está na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Grêmio é o vice-lanterna, com 19 pontos, e está na zona de rebaixamento.