Veja lista de técnicos disponíveis no mercado visando a temporada 2023 do Ceará

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará iniciou o planejamento visando 2023, mas mantém indefinido quem comandará o Alvinegro de Porangabuçu na próxima temporada. Com Juca Antonello fixado no cargo após a demissão de Lucho González e devido às recusas de nomes do mercado para comandar o time na reta final da Série A, a cúpula visa definir o comandante para o ano com a chegada de um Executivo de Futebol.

Sérgio Dimas, responsável pela gerência de futebol, foi desligado do Ceará na terça-feira (15). No mesmo dia, o presidente Robinson de Castro promoveu mudanças na diretoria executiva, com o anúncio de Albeci Júnior para a Diretoria de Futebol. O profissional, de 40 anos, substituirá Eduardo Arruda, que seguirá para a Diretoria de Administração.

Albeci Júnior terá participação na chegada do novo Executivo de Futebol do Ceará. Após isso, o profissional contratado será responsável pela contratação de um técnico e pela montagem do elenco. Para contribuir com o torcedor alvinegro, o Diário do Nordeste listou treinadores livres no mercado.

Veja treinadores livres no mercado

Daniel Paulista

Demitido do CRB após o término da Série B, Daniel Paulista, de 40 anos, dirigiu a equipe alagoana em 30 partidas na temporada, conquistando 12 vitórias. Na carreira, ainda soma passagens por Sport, Boa Esporte, Confiança e Guarani.

Legenda: Daniel Paulista Foto: Divulgação / CRB

Léo Condé

O treinador, de 44 anos, estava à frente do Sampaio Corrêa em 2022. Na temporada, somou 43 partidas pelo clube maranhense, conquistando 16 vitórias. Léo Condé ainda tem passagens por América-MG, Tupi, Nova Iguaçu, Caldense, Tupi, Bragantino, Goiás, CRB, Botafogo-SP, Paysandu, São Bento e Novorizontino.

Legenda: Léo Condé Foto: Divulgação / Sampaio Corrêa

Jair Ventura

Após destacar-se no Goiás na Série A, livrando a equipe do rebaixamento e classificando a equipe goiana para a Sul-Americana, o técnico Jair Ventura teve vínculo rescindido, após não acertar as base salarias. Na temporada, somou 12 vitórias em 40 partidas. Na carreira, Jair Ventura ainda tem passagens por Botafogo, Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense e Juventude.

Legenda: Jair Ventura Foto: Divulgação / Goiás

Lisca

Velho conhecido da torcida alvinegra, Lisca 'Doido' está livre no mercado após ser demitido do Avaí. Na temporada, o treinador, de 50 anos, passou ainda por Sport e Santos, somando apenas quatro vitórias em 19 partidas disputadas.

Legenda: Lisca Foto: Divulgação / Avaí

Eduardo Barroca

Barroca está livre no mercado após encerrar o vínculo com o Bahia. No clube baiano, cumpriu a missão de levar a equipe à primeira divisão. Anteriormente, havia sido demitido do Avaí, após 34 partidas, onde somou oito vitórias. Na carreira, o treinador, de 40 anos, ainda soma passagens por Botafogo, Atlético-GO e Vitória.

Legenda: Eduardo Barroca Foto: Divulgação / Bahia

Claudinei Oliveira

Demitido do Sport após não conquistar o acesso à Série A, Claudinei Oliveira está livre no mercado. No clube pernambucano, conquistou nove vitórias em 18 partidas. Na temporada, ainda teve passagens por Avaí e Operário-PR. Na carreira, Claudinei ainda teve experiências no Santos, Goiás, Paraná, Athletico-PR, Vitória, Chapecoense, Goiás e Botafogo-SP.

Legenda: Claudinei Oliveira Foto: Divulgação / Sport

Roger Machado

Roger Machado está livre no mercado após ser demitido do Grêmio. Na temporada, somou 17 vitórias em 37 partidas e contribuiu para o retorno da equipe gaúcha à Série A. Na carreira, o treinador, de 47 anos, ainda tem passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense.

Legenda: Roger Machado Foto: Divulgação / Grêmio

Jorginho

Após conquistar o acesso com o Vasco, Jorginho não teve vínculo renovado com o clube carioca. Em 10 partidas, somou cinco vitórias. Ainda nesta temporada, o treinador, de 58 anos, esteve à frente do Atlético-GO, com 10 triunfos em 27 duelos disputados. Em 2018, Jorginho conduziu o Ceará em três confrontos, somando três derrotas. A saída aconteceu após o ex-jogador anunciar problemas pessoais.

Legenda: Jorginho Foto: Divulgação / Vasco

Alberto Valentim

Com 47 anos, Alberto Valentim está livre no mercado após ser demitido do CSA. No clube alagoano, somou duas vitórias em 11 partidas. No início da temporada, esteve à frente do Athletico-PR em oito partidas, com dois triunfos. Na carreira, Valentim ainda tem passagens por RB Brasil, Palmeiras, Botafogo, Pyramids FC (EGY), Vasco, Avaí e Cuiabá.

Legenda: Alberto Valentim Foto: Divulgação / CSA

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil