Veja lista de jogadores do Ceará que viajaram para enfrentar o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil

Foi sob protestos da torcida que o Ceará embarcou no fim da tarde desta segunda-feira (28) para Boa Vista (RR), onde enfrentará o São Raimundo, na quarta-feira (2), pela Copa do Brasil. O técnico Tiago Nunes relacionou 22 jogadores para o duelo, que é decisivo, já que vale a classificação para a próxima fase da competição.

O treinador alvinegro mandará o que tem de melhor à disposição no momento.

A boa notícia ficou por conta do retorno do meia Lima, que já cumpriu período de transição e foi relacionado para a partida.

Porém, alguns atletas importantes seguem de fora, como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (segue em transição com o Departamento Físico), os volantes Richard (fratura na mandíbula) e Fernando Sobral (edema na parte posterior da coxa esquerda).

O atacante Iury Castilho, em recuperação de edema muscular na coxa esquerda, também não viajou.

A partida contra o São Raimundo (RR) será às 19 horas desta quarta-feira (2), no Estádio Canarinho. Pelo regulamento da Copa do Brasil, o Ceará joga pelo empate para passar de fase. Mas, em caso de derrota, estará eliminado. Caso avance, o Vovô receberá mais R$ 1,5 milhão irá encarar quem passar do confronto entre Tuna Luso e Novorizontino.

VEJA RELAÇÃO DE JOGADORES QUE VIAJARAM

Goleiros: João Ricardo e Richard

Laterais: Michel Macedo, Nino Paraíba e Victor Luís

Zagueiros: Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro

Volantes: Richardson, Marlon, Geovane e Kelvyn

Meias: Vina, Lima, Léo Rafael e Wescley

Atacantes: Zé Roberto, Mendoza, Cléber, Gabriel Santos e Jacaré

Com informações de Lucas Catrib