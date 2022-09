Veja jogadores brasileiros que trocaram de clubes na janela europeia

O #DeadlineDay marcou o encerramento da janela de transferências nas principais ligas da Europa nesta quinta-feira (1°). O Diário do Nordeste listou mais de 60 atletas brasileiros que trocaram de clubes no Velho Continente.

As negociações envolvendo atletas brasileiros movimentaram milhões no mercado europeu, com destaque para o atacante Antony, negociado pelo Ajax ao Manchester United por €95 milhões. O volante Casemiro (€75 milhões — Real Madrid → Manchester United) e os atacantes Richarlison (€58 milhões Everton → Tottenham) e Raphinha (€58 milhões — Leeds United → Barcelona) também estão entre as principais trasnferências.

O volante Arthur foi a principal novidade do #DeadlineDay nesta quinta-feira, com o atleta sendo cedido pela Juventus por empréstimo ao Liverpool por uma temporada.

We’re delighted to confirm the signing of @arthurhromelo on loan from Juventus for the remainder of the 2022-23 season, subject to international clearance 🙌🔴