Veja horário e onde assistir à primeira rodada dos jogos da Champions League

A bola rola nesta terça-feira (19) para a primeira rodada da Champions League. 32 equipes estão na disputa do título continental, divididas em oito grupos, cada um com quatro equipes. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final do torneio.

Nesta primeira rodada, 16 jogos movimentam os gramados europeus, divididos em dois dias: terça (19) e quarta-feira (20). Essas partidas serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA CHAMPIONS LEAGUE

TERÇA-FEIRA (19)

13h45 | Milan x Newcastle | TNT e HBO Max

13h45 | Young Boys x RB Leipzig | Space e HBO Max

16h | PSG x Borussia Dortmund | SBT, TNT e HBO Max

16h | Manchester City x Estrela Vermelha | Space e HBO Max

16h | Barcelona x Royal Antwerp | HBO Max

16h | Lazio x Atlético de Madrid | HBO Max

16h | Feyenoord x Celtic | HBO Max

16h | Shakhtar Donetsk x Porto | HBO Max

QUARTA-FEIRA (20)

13h45 | Real Madrid x Union Berlin | TNT e HBO Max

13h45 | Galatasaray x Copenhagen | Space e HBO Max

16h | Bayern de Munique x Manchester United | TNT e HBO Max

16h | Braga x Napoli | Space e HBO Max

16h | Arsenal x PSV | HBO Max

16h | Real Sociedad x Internazionale | HBO Max

16h | Sevilla x Lens | HBO Max

16h | Benfica x Red Bull Salzburg | HBO Max