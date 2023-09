Veja horário e onde assistir à estreia de Neymar pelo Al-Hilal; partida será contra Al Riyadh

Neymar deve estrear pelo Al-Hilal nesta sexta-feira (15), em jogo do Campeonato Saudita contra o Al-Riyadh. às 15h (de Brasília). O confronto será no Estádio Príncipe Faisal bin Fahdz, em Riade. O brasileiro, que estava lesionado, atuou nas duas partidas da seleção na Data Fifa e pode entrar como titular no novo time.

Após o período com a seleção, Neymar realizou atividades junto da nova equipe, comandada por Jorge Jesus. Invicto na competição, o Al-Hilal tem quatro vitórias e um empate no torneoi.

A equipe comandada pelo português tem o segundo melhor ataque do torneio, com 14 gols marcados. O Al-Hilal está em segundo na tabela, com 13 pontos. Com uma vitória, a equipe de Neymar poderá assumir a liderança novamente.

ONDE ASSISTIR

Band e Canal Goat

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Al-Hilal: Yassine Bono; Nasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Jahfali e Saud Abdulhamid; Rúben Neves e Mohamed Kanno; Malcom, Salem Al-Dawsari e Neymar; Aleksandar Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Al-Riyadh: Martin Campaña; Alin Tosca, Ahmad Asiri e Dino Arslanagic; Abdulelah Al Khaibari, Didier N'Dong, Birama Touré e Amiri Kurdi; Juanmi, Knowledge Musona e Fahad Al Rashidi. Técnico: Yannick Ferrera

FICHA TÉCNICA:

Al-Hilal x Al-Riyadh

Data e hora: 15/09, às 15h (hora de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Faisal bin Fahdz, em Riade