Veja fotos e vídeos exclusivos da festa do Fortaleza na Arena Castelão

Uma noite eternizada na memória dos torcedores e nos livros de recordes. Uma grande festa pelo feito inédito de uma campanha histórica. Assim foi a despedida da torcida do Fortaleza da temporada de 2021 nesta quinta-feira (9) na Arena Castelão. E com vitória em casa contra o Bahia por 2 a 1.

A vaga na fase de grupos da Libertadores estava assegurada para 2022, mas o clima era de decisão. A torcida apoiou desde o início, vibrou a cada lance e fez o estádio pulsar nos gols. No fim, ainda festejou e provocou muito o rival bainao, rebaixado para Série B após a derrota.

A comissão técnica e os diretores foram unânimes ao celebrar o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Dos gritos de “eu te amo” das arquibancadas aos pedidos de selfie, o comandante se rendeu aos tricolores e comemorou antes de anunciar renovação para 2022. O ambiente era completo êxtase.

Na arquibancada, os mosaicos foram a chave de ouro da comemoração. Na entrada dos atletas em campo, a frase “vamos invadir” e o Leão segurando um avião, em alusão às viagens internacionais pela América do Sul que o aguardam. Com luzes apagadas, as leds formaram a taça da Libertadores.

Confira abaixo algumas imagens e vídeos exclusivos de momentos da festa tricolor.