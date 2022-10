O Ceará enfrenta o Atlético-GO neste domingo (23), em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá o importante retorno do zagueiro Messias.

Messias estava em transição e chegou a treinar com a equipe durante a semana. Portanto, o jogador confirmado na escalação titular do técnico Lucho González.

As duas equipes estão na briga para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

VEJA AS ESCALAÇÕES: