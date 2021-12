Veja em que dia Ferroviário, Ceará e Fortaleza começam os treinos em 2022

O trio de "Ferro" da Capital, Ceará, Fortaleza e Ferroviário vem se preparando para a temporada de 2022 e se apresentam no início de janeiro. O Tubarão da Barra, que iniciou os treinos ainda em dezembro, se reapresenta no dia 3 de janeiro, enquanto Ceará inicia sua preparação no dia 8, o Fortaleza começa dias depois, no dia 10.

Estreias

O Ferroviário já entrará em campo no dia 9, pela 1ª Fase do Campeonato Cearense, às 16 horas contra o Iguatu, no estádio Morenão.

Já Ceará e Fortaleza, representantes do Estado na Copa do Nordeste, entrarão em campo no dia 23, pela 1ª Fase da competição regional. O Alvinegro recebe o Globo/RN, enquanto o Tricolor visita o CRB.

Vale lembrar que alvinegros e tricolores entrarão apenas nas quartas de finais do Campeonato Cearense de 2022.

Ferrão

O Tubarão da Barra aposta na continuidade do técnico Anderson Batatais, que dirigiu o cube nos 3 jogos finais da 1ª Fase da Série C e nos dois confrontos eliminatórios da Pré-Copa do Nordeste.

Legenda: O técnico Anderson Batatais foi mantido no Ferroviário após decepções na Série C e Pré-Copa do Nordeste, e terá uma 1ªFase do Estadual já no dia 9 de janeiro Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O elenco coral conta com 23 jogadores entre remanescentes e novos contratados. Ficaram jogadores como o goleiro Jonathan, o lateral Madson, o zagueiro Vitão, o volante Emerson Sousa, o meia Mauri e os atacantes Gabriel Silva, Édson Cariús e Wandson.

Novos nomes chegaram para fortalecer o elenco, como os volantes Valderrama, Paulista, o meia Breno e o atacante Luís Henrique são alguns dos reforços.

Ceará

O Alvinegro se apresenta no dia 8 e terá 5 competições pela frente: Copa do Nordeste, Estadual, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A.

Legenda: O técnico Tiago Nunes tem participado do planejamento do Ceará para 2022 e já recebeu 5 reforços Foto: THIAGO GADELHA

O técnico Tiago Nunes já ganhou 5 reforços: os laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macêdo, os volantes Richard e Richardson, e o atacante Yuri Castilho.

O clube ainda pretende contratar 3 jogadores e fechar em 32 o elenco para as disputas.

Fortaleza

O Leão, que terá um ano especial por disputar a Libertadores pela 1ª vez, se reapresenta dia 10. O Tricolor de Aço também terá 5 competições pela frente: Copa do Nordeste, Estadual, Libertadores, Série A e Copa do Brasil, mas nesta última só entrará na 3ª Fase, por jogar a competição continental.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda já recebeu 7 reforços para o elenco do Fortaleza Foto: Karim Georges / FEC

O técnico Juan Pablo Vojvoda já ganhou 7 reforços, entre eles 3 renovações importantes: do zagueiro Marcelo Benevenuto, do volante Matheus Jussa e do meia Matheus Vargas.

Foram contratados o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, e o lateral-direito Anthony Landázuri.