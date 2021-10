Veja desfalques e dúvidas de Atlético-MG e Fortaleza para semifinal da Copa do Brasil

A decisão está chegando. Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam às 21h30min desta quarta-feira (20), na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Para o duelo de ida, que será realizado no Estádio Mineirão, os dois treinadores terão desfalques.

Cuca não poderá contar com a dupla de zaga titular, já que Nathan Silva, que já disputou a competição pelo Atlético-GO, está vetado do duelo.

Além dele, há problemas também no setor ofensivo. Savarino deixou o Departamento Médico, mas não participou dos últimos quatro jogos do Atlético (Chapecoense, Ceará, Santos e Atlético-GO), por desgaste físico, e dificilmente vai pro jogo.

Além dele, Diego Costa (contusão na coxa) e Eduardo Vargas (entorse no tornozelo) são outras dúvidas no Galo.

Ausências em todos os setores

Legenda: O zagueiro Marcelo Benevenuto é titular do Fortaleza com Vojvoda, mas desfalcará a equipe Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Já o técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques em todos os setores para a partida. No sistema defensivo, não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, titular absoluto e peça importante no esquema tático. Ele já entrou em campo na competição pelo Botafogo e com isso não pode atuar.

O mesmo se aplica ao meia Lucas Lima, que jogou pelo Palmeiras e também não tem condições de atuar pelo Tricolor.

Já no ataque, a baixa é de David. Um dos artilheiros do Fortaleza na temporada, com 12 gols, ele foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série contra o São Paulo e está suspenso.

Por outro lado, ele ganha o retorno de Robson, que ficou fora contra a Chape e deve retornar ao time titular.