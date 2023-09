Veja desfalques do Novorizontino para duelo contra o Ceará na Série B

Adversário do Ceará na Série B, o Novorizontino terá pelo menos dois desfalques para o duelo desta segunda-feira (18), contra o Vovô. A equipe comandada por Eduardo Baptista segue na briga para voltar ao G-4 da competição até o fim da 28ª rodada e não tem suspensos para a disputa.

No entanto, a equipe sem poder contar com Raul Prata, que se lesionou e está na fase final de transição. O Aurinegro também não terá Léo Tocantins, que se machucou no duelo contra o Ituano e está fora do time até o fim da temporada. O atacante sofreu uma lesão no tendão de Aquiles.

Para voltar ao G-4, a equipe precisa pontuar diante do Vovô. O lateral Reverson, que também atua como zagueiro, falou sobre a expectativa para o duelo.

"A gente tem feito grandes jogos em casa. A gente tem encarado como uma decisão, tem trabalhado forte para que a gente possa sair vitorioso jogando em casa. A gente precisa muito do apoio da torcida, que ela esteja presente e nos incentivando para que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir os três pontos", disse o jogador.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Jordi; Reverson, Adriano Mina e Ligger; Willean Lepu, Geovane, Marlon e Ricardinho (Felipe Marques); Aylon, Jenilson (Ronaldo) e Rômulo.

O Novorizontino está em 7º na tabela, com 45 pontos. Já o Ceará está em 10º lugar, com 41 pontos. Os times se enfrentam nesta segunda-feira (18), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.