Veja desfalques do Grêmio para o duelo contra o Fortaleza no Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Fortaleza em jogo da 25ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Renato Portaluppi terá dois retornos importantes e dois desfalques. As equipes se enfrentam neste sábado (30), na Arena Castelão.

Suspensos

O volante Villasanti recebeu cartão vermelho no duelo contra o Palmeiras e está suspenso. Já Luan não viajou com o restante do grupo por estar com dores musculares.

Retornos

A equipe desembarcou na capital cearense ainda nesta quinta-feira. Entre os relacionados, o volante Carballo, que volta após lesão no joelho direito. Outro que retorna é o zagueiro Geromel, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. Os dois devem começar jogando a partida.

O Grêmio está em terceiro na tabela do Brasileirão, com 43 pontos, apenas um atrás do Palmeiras, que é vice-líder da competição. O time gaúcho enfrenta o Leão do Pici a partir das 16h (de Brasília).