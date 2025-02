Veja desfalques do CSA para duelo contra o Ceará pela Copa do Nordeste

Próximo adversário do Ceará na Copa do Nordeste, o CSA chega sem jogadores importantes para o duelo desta quarta-feira (5). O técnico Higo Magalhães não terá dois titulares à disposição. As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, a partir das 21h30 (de Brasília).

O time alagoano não vai contar com o zagueiro Betão e o centroavante Tiago Marques. O primeiro apresentou um desconforto no joelho direito. Já o atacante sentiu a posterior da coxa esquerda. Os dois jogadores estão no departamento médico e não viajaram com o restante do elenco. O Azulão finalizou a preparação no CT do Floresta.

Na primeira rodada, a equipe venceu o Confiança em casa. Terceiro do Grupo B com três pontos, a provável escalação da equipe deve ser a seguinte: Georgemy; Cedric, Wanderson, Islan (Matheus Santos) e Roberto; Gustavo Nicola, Vander, Brayann e Álvaro (Gustavinho); Guilherme Cachoeira e Igor Bahia.