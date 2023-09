Veja desfalques do Corinthians para duelo contra o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana

O Corinthians terá pelo menos três desfalques para o duelo contra o Fortaleza, no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (26), ás 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

As três ausências certas estão no Departamento Médico. São elas: o atacante Giovane (com lesão muscular anterior de coxa), o meia Roni (com trauma no tornozelo) e o volante Paulinho (em recuperação de cirurgia no joelho). O Timão, no entanto, tem um pendurado: o zagueiro Fábio Santos, com dois amarelos.

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo vem de vitória em cima do líder Botafogo, no Brasileirão. Para chegar à semifinal do torneio continental, o Timão eliminou o Newell's Old Boys nas oitavas e passou pelo Estudiantes nas quartas.

VEJA PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Cássio, Bruno Mendez, Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

Direto de São Paulo, a Verdinha FM, a TV Diário e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes antes, durante e após o duelo.