Veja desfalques do América-MG para duelo contra o Fortaleza na Sul-Americana

O Fortaleza enfrenta o América-MG no jogo decisivo das quartas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira (31), na Arena Castelão. Para o duelo contra o Tricolor, o Coelho deve ter pelo menos sete desfalques no time.

O grupo comandado por Fabián Bustos não terá Adyson, Aloísio, Benítez, Júlio, Marlon, Nicolas e Wanderson. Todos eles estão lesionados. O time conta ainda com dois pendurados com cartões amarelos: Éder e Rodriguinho.

O Coelho chega com moral para o duelo, já que vem de vitória em cima do São Paulo, no Brasileirão, e encerrou o jejum de dez jogos sem vencer. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela Sula. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham a partida ao vivo e em tempo real.